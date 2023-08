Murilo Huff se declara para Gabriela Versiani em homenagem: 'Alegria de viver ao seu lado'

Rio - Murilo Huff, de 27 anos, foi aos Stories do Instagram para celebrar o aniversário de Gabriela Versiani, que completa 25 anos nesta terça-feira. O cantor publicou uma foto em que troca um olhar apaixonado com a influenciadora digital e homenageou a morena, com quem assumiu o namoro em junho deste ano.

"Hoje é seu dia mas quem ganha o presente é quem tem a alegria de viver do seu lado e ser contagiado pela sua energia. Feliz aniversário, meu amor! Muita saúde e muitos anos de vida!", declarou o sertanejo para a amada.

Gabriela comemorou seu aniversário com uma festa em que reuniu amigos e familiares, nesta segunda-feira, e registrou detalhes da comemoração nos Stories. Em determinado momento, a influenciadora mostrou a animação da avó para o pocket show de Huff no evento: "Cadê a estrela da festa? Não é você, é Murilo", disse a mulher para a neta.

Murilo Huff e Gabriela Versiani oficializaram o namoro em junho, confirmando os boatos que surgiram após o cantor convidar a ex-namorada de Kevinho para gravar um videoclipe em Fernando de Noronha. Este é o segundo relacionamento que o sertanejo assume desde o fim da relação com Marília Mendonça, com quem teve um filho de 3 anos. A eterna Rainha da Sofrência morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um grave acidente aéreo.