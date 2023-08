Atrizes de 'Euphoria' lamentam a morte de Angus Cloud: 'Vai fazer muita falta'

A atriz Zendaya, que protagoniza o seriado como a jovem Rue, comoveu seguidores com sua declaração para o amigo: "Palavras não são o suficiente para descrever a infinita beleza que é o Angus. Sou tão grata que tive a chance de conhecê-lo nessa vida, de chamá-lo de irmão ou escutar sua risada contagiante. Eu sei que as pessoas usam muito a expressão 'Eles podiam iluminar qualquer quarto que entravam' para descrever alguém que amam, mas de verdade, ele era o melhor nisso. Gostaria de lembrar dele assim, por toda luz, amor e alegria que ele sempre nos proporcionou. Vou apreciar cada momento", escreveu a famosa no post que acabou viralizando, alcançando mais de 6 milhões de likes em 2 horas.

A intérprete da personagem Cassie, Sydney Sweeney, também tocou internautas com sua homenagem para o artista. "Angus, você era uma alma aberta, tinha o coração mais gentil, e enchia qualquer lugar com risadas. Isso é a coisa mais difícil que eu já passei na vida, então estou com dificuldade de encontrar as palavras certas. Você vai fazer mais falta do que imagina, mas sou muito abençoada de ter te conhecido nessa vida e tenho certeza que todos que já te encontraram sentem o mesmo. Todo meu amor está com você", contou a atriz em uma publicação no Instagram.

Até Alexa Demie, que vive a icônica Maddie na série, postou em suas redes pela primeira vez desde Março do ano passado sobre o falecimento do colega de elenco. Em seus stories, ela compartilhou um emoji de coração partido em cima de um fundo todo preto, para demonstrar seu luto.