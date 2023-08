Fãs comemoram a volta do Restart para turnê de despedida: 'Estamos prontos!'

Rio - A banda Restart, muito famosa na década de 2010, fez a felicidade de seus fãs ao anunciar que estarão retomando as atividades para uma última turnê. Nesta terça (01), internautas usaram as redes para comemorar a novidade e relembrar a época do auge do grupo.

"A espera acabou! Nossa turnê de despedida (e a mais especial até aqui) começa em Outubro. Quem vem?", escreveu o perfil oficial do Restart no Instagram. No post de divulgação da volta da banda, os 4 integrantes originais, Pe Lanza, Pe Lu, Thomas e Koba, se reúnem para recolher suas icônicas calças coloridas de um varal de roupas, prontas para serem usadas mais uma vez.

Fãs do conjunto foram à loucura com a notícia e comemoraram a confirmação da turnê: "Podem voltar Restart, eu tê pronta", afirmou uma usuária. "Indo comprar minha calça colorida antes que comece a custar 400 reais", brincou outra. "MEU RESTART ESTÁ VIVÍSSIMO", celebrou um terceiro. "Imagina quão ruim deve ser a vida de quem está na base dos 24 a 30 anos e não está surtando pelo comeback do Restart", comentou mais um.