Sammy revela ter bloqueado Pyong Lee após comover a web com desabafo: 'Não acompanho'

Rio - Sammy Sampaio, de 24 anos, voltou aos Stories do Instagram, na tarde desta terça-feira, após comover a web com um desabafo sobre os cuidados com o filho de três anos doente , enquanto o ex-marido, Pyong Lee, curtia uma festa no mesmo momento. Com a repercussão das postagens feitas de madrugada, a influenciadora digital esclareceu que não teve a intenção de atacar o ex-BBB e revelou ter bloqueado o perfil do youtuber na internet.