Veja caracterização de Eliane Giardini como Agatha, mãe de Caio na novela 'Terra e Paixão'

Rio - A Rede Globo divulgou, nesta terça-feira, a primeira foto da atriz Eliane Giardini, de 70 anos, caracterizada como Agatha, mulher de Antônio La Selva (Tony Ramos) e mãe de Caio (Cauã Reymond), na novela "Terra e Paixão". Na obra das 21h, Agatha havia sido dada como morta e passou décadas afastada, mas retornará à cidade de Nova Primavera, dando fim ao mistério.

Em capítulos futuros, Angelina (Inez Viana) fará uma viagem ao Rio de Janeiro para visitar o paradeiro da primeira mulher de La Selva — que na primeira fase da novela foi interpretada por Bianca Bin — e revelará que a mãe de Caio esteve presa por mais de duas décadas.

Após conquistar a liberdade, Agatha voltará para o Mato Grosso do Sul em busca do filho, o que provocará intensas reviravoltas na trama de Walcyr Carrasco. A previsão para o retorno da personagem é para meados do mês de agosto.

Ao conhecer a mãe pessoalmente, Caio ficará extremamente feliz, já o pai, Antônio, precisará de tempo para digerir toda a situação. Até o personagem Jonatas (Paulo Lessa) será afetado pela volta da mulher, uma vez que ela revelará ser sua mãe, pois no passado, traiu o marido com Gentil (Flávio Bauraqui).