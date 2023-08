Ator de 'Terra e Paixão', Amaury Lorenzo diz que gosta de receber nudes dos fãs

Rio - Amaury Lorenzo está satisfeito com a repercussão de seu trabalho como Ramiro em "Terra e Paixão". O ator que nasceu no interior de Minas Gerais, tem ganhado visibilidade na trama, com uma relação ainda não definida com Kelvin (Diego Martins). O envolvimento dos dois personagens despertou uma legião de fãs em todo o Brasil e o assédio ao moreno, que ostenta corpo definido e fotos sensuais nas redes sociais, passou a aumentar.

"Esses dias eu parei pra contabilizar e com uma postagem eu recebi mais de 17 mil mensagens em três horas! Na minha cabeça eu ainda sou um cara que não é conhecido", revelou em entrevista ao gshow.

O artista afirmou que recebe muitas fotos picantes dos admiradores, além de pedidos para passeios e jantares. Solteiro, ele confessa que por ser tímido, acaba perdendo algumas oportunidades, que só vem a se dar conta depois. "Eu tenho vergonha. Sou um menino da roça. Sou mineiro! O que eu já perdi de oportunidade, depois eu fiquei sabendo. Eu morro de vergonha. Eu vou nas baladas, me convidam pras festas. Você olha assim: 'Hum, poderia'. Mas eu fico bebendo e aí... vou embora", disse.

Lorenzo ainda incentiva os amigos, que atuam como galãs na trama, a publicarem fotos de sunga para o público. Durante o bate-papo, o ator falou que tem estimuldo Cauã Reymond, a também embarcar na mesma onda. "Fotinho de sunga sim! Falo pro Cauã Reymond, 'cadê a sua foto de sunga?'. A gente fez um vídeo lá em Mato Grosso do Sul. A galera falou, 'tanto faz'. Acho isso gostoso, acho natural. Não tem problema nenhum, eu adoro, me divirto e fico rindo", conta.

O par de Diego Martins, ainda afirmou que para os fãs que tentam o mandar fotos nus nas redes sociais, podem fazer com tranquilidade. E ainda contou suas preferências: "Manda nude, pode mandar à vontade. Manda nude na cachoeira, manda nude na praia...", brincou.