Nah Cardoso anuncia término do relacionamento com PeLu

Rio - Nah Cardoso comunicou o término do relacionamento com PeLu, integrante da Restart, nesta quarta-feira (02). A influenciadora de 30 anos fez uma postagem no Instagram noticiando o fim da relação de seis anos um dia após o ex-noivo participar de um evento que anunciou uma turnê de despedida ao lado dos colegas de banda.

"Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente e como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando sobre isso para vocês. Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro", afirmou.

Em janeiro de 2020, PeLu contou aos seguidores sobre o pedido de casamento feito para Nah Cardoso. "Acabei de pedir a @nahcardoso em casamento", escreveu. "Fui pedida em casamento pelo amor da minha vida!!! Ainda estou em choque!", celebrou a influenciadora.