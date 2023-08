Marcelo de Carvalho estreia nova versão do 'Mega Senha' na RedeTV!

Rio - A partir do próximo dia 12, o programa "Mega Senha" está de volta à programação da RedeTV!, sob a apresentação de Marcelo de Carvalho. A nova temporada, promete reunir dinâmicas diferentes e emoções para todos os tipos de público, que concorrem a prêmios milionários.

Com cenário e pacote gráfico reestilizados, a atração exibe um design mais moderno em um estúdio altamente tecnológico, além de contar com senhas inéditas, deixando ainda mais acirrada a disputa pelo prêmio milionário.



“Nada me dá mais prazer e me diverte mais do que apresentar o Mega Senha. E esta versão agora vem totalmente turbinada: um novo jogo, muito mais emocionante e dinâmico. Fico feliz de ter participado da pré-produção desta nova temporada pessoalmente junto com a nossa equipe. Tenho certeza que ela será ainda mais competitiva e divertida!”, destaca Marcelo.



Desta vez, raciocínio lógico, agilidade e concentração são algumas habilidades necessárias para quem deseja vencer essa batalha. Com o cronômetro na tela, o objetivo é desvendar as palavras escondidas para disputar o prêmio em dinheiro, que pode chegar a um milhão de reais.



A cada semana, o game contará com a participação de duas celebridades que desempenharão papéis fundamentais nas rodadas eliminatórias oferecendo pistas que vão ajudar ou confundir os competidores.