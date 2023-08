Pais de Larissa Manoela publicam carta aberta após polêmica sobre venda de casa

Rio - Os pais de Larissa Manoela, Silvana e Elias Santos, negam que tenham vendido uma mansão que pertenceu a atriz, em Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento da artista. O casal divulgou uma carta aberta, com detalhes sobre a negociação em torno da propriedade, que ficava próxima à Disney. As informações foram ao ar no "Fofocalizando", do SBT, emissora em que a jovem deslanchou sua carreira.

"Pensamos muito antes de falar em carta aberta sobre nossa dor. Mas, as mentiras se tornaram mais que lamentáveis, elas estão agredindo além da nossa moral, também a nossa saúde. Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos EUA, supostamente feitas à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios", iniciam.

De acordo com Silvana e Elias, o valor da venda do imóvel foi investido em uma nova casa para Larissa, em um condomínio da Barra da Tijuca, além de um terreno. "Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família. Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira, assim como tudo o que fizemos para ela sempre visou sua segurança patrimonial tangível, intangível e jurídica", acrescentam.

O casal nega que teria interesse em prejudicar a filha e que sempre estiveram ao seu lado para garantir a aplicação dos recursos e o gerenciamento da carreira de forma adequada. "Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho, visto que além de pais, que abdicaram das suas profissões, éramos os empresários dela e tudo o que foi feito, foi sempre com o conhecimento e participação dela", pontuaram.



A artista ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto.