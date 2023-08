MC Cabelinho posta foto careca e arranca risadas dos fãs: 'Calvinho'

Rio - O cantor MC Cabelinho pegou fãs de surpresa ao surgir completamente careca em uma de suas publicações mais recentes do Instagram. Nesta terça (01), o famoso divertiu seus seguidores usando uma careca falsa e conseguiu elogios mesmo aparecendo sem o seu "cabelinho".



No registro, Cabelinho se filma usando a careca de mentira e faz piada com seu novo "estilo". "Os caras falando que eu não tenho coragem de lançar ó, lancei um na régua, filho. Fala como é que o pai tá. Disfarçado! Fala aí que eu não tenho coragem de lançar o carecão, pô. Olha como eu tô, com o do Jaca, na régua", caçoou o funkeiro, fazendo referência ao famoso corte em degradê originário da comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.



Internautas não perderam a chance de também fazer piada com a situação e chegaram a elogiar o look diferente do artista: "Ele careca kkkk Lindo de todos os jeitos", comentou uma pessoa. "Flagrado: Cabelinho sem o cabelinho", disse outra. "CALVINHO KKK", brincou uma terceira. "Até careca o homem é bonito", admirou mais uma.