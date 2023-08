Ana Clara vai comandar novo programa ao vivo no GNT; confira!

Rio - Ana Clara se prepara para retornar à televisão com um novo desafio. Nesta quarta-feira, a apresentadora foi anunciada no elenco do GNT, canal pago da Rede Globo, assumindo o comando do "Panelaço Ao Vivo". O novo programa será exibido de segunda a sexta, misturando culinária e bate-papo.

Em cada episódio, Ana Clara receberá dois convidados famosos para uma conversa informal enquanto cozinham juntos. A estreia está prevista para outubro.

"Mais um projeto pra conta com essa equipe que eu amo trabalhar junto e confio de olhos fechados! Muito feliz e ansiosa pra estar ao vivo diariamente de novo na TV", celebrou a apresentadora, em postagem nos Stories do Instagram.

Ana Clara ficou conhecida ao participar do "BBB 18", quando dividiu o terceiro lugar com o pai, Ayrton Lima. Desde então, a jornalista ganhou ainda mais destaque ao comandar quadros na "Rede BBB", além de ter apresentado a segunda temporada do reality show "Túnel do Amor", no Multishow.