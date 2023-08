Larissa Manoela comemora pôster de novo filme no meio de briga com os pais

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, não se deixou abalar pela enxurrada de notícias sobre sua relação polêmica que tinha com os pais e comemorou a divulgação do cartaz de seu primeiro projeto desde que assumiu as rédeas da própria carreira . Nesta quarta (02), a artista usou suas redes para compartilhar a imagem oficial do filme 'Tá Escrito', onde vive a protagonista Alice.Além do pôster de promocional, a famosa também aproveitou para contar que estava muito animada com sua volta para os cinemas, já que não aparece na telona desde 2017 com 'Fala Sério, Mãe!". "TÁ ESCRITO QUE TÁ CHEGANDO!! Nosso cartaz lindo, maravideusoo! Dia 02/11!", escreveu em seus stories. Além da felicidade de participar de uma produção nova, a atriz também teve a oportunidade de contracenar mais uma vez ao lado do noivo, André Luiz Frambach, que inclusive comentou na publicação do cartaz: "Ansioso demais".