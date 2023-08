Ex-bailarina do Faustão, Aline Campos vai comandar reality na TV

Rio - A ex-bailarina do Faustão, Aline Campos, será a responsável pela apresentação do reality show "Segue o Baile", que estreia no início do próximo ano, como atração do E! Entertainment Brasil, na TV fechada. A competição começa a ser gravada nesta semana, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul.

"É o meu primeiro programa como apresentadora na TV e é de dança, que é o assunto que eu mais domino na vida. Então vocês podem esperar muita entrega, muita verdade e muita emoção, porque é um jogo que envolve pessoas, seres humanos e um só ganhador. Tem confinamento, então as pessoas vão poder esperar a identificação, emoção e muita dança", revelou em entrevista à Revista Quem.

Com formação em ballet e vivência pelos palcos, Aline estreou na TV em 2011, como parte do elenco fixo do balé, no "Domingão do Faustão", exibido pela TV Globo. Atualmente, além de se preparar para a nova etapa, ela vem atuando como produtora da atração. "Tenho ajudado em toda a elaboração do programa. Pretendo me envolver também, conhecer mesmo a fundo tudo pra estar ali com propriedade e falar tudo que preciso", revelou.

Ao todo, serão mais de 10 participantes, em dinâmicas que vão promover a superação de desafios. Tudo acompanhado por jurados e com o olhar criterioso da titular do programa. "Temos participantes de muito peso no meio da dança. Vamos ter jurados muito experientes. É uma galera muito talentosa e com muita personalidade. Quero estar realmente envolvida pra entender mesmo e poder ser uma boa representante de tudo aquilo que vai estar acontecendo", pontuou Aline.