Geovanna Tominaga relembra fase como assistente de Angélica na TV

Rio - Geovanna Tominaga usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (03) para relembrar os tempos de assistente de palco de Angélica na TV. A jornalista fez parte dos programas comandado pela loira na Manchete, SBT e TV Globo. Sucesso no anos 90, as Angelicats eram uma espécie de paquitas, das atrações apresentadas pela mulher de Luciano Huck.

"Um #tbt que eu adoro. Tempos angelicais com minhas besties desde 1992!", escreveu Geovanna na legenda das fotos.

A apresentadora fez parte dos programas "Clube da Criança", "Casa da Angélica" e "Angel Mix". Além dos registros ao lado das companheiras na TV, Tominaga também exibiu fotos de bonecas feitas em homenagem a elas. "Arrasta até o último card pra ver a surpresa!!!! Sim, nós já viramos bonecas!!! Barbie que se cuide", brincou.