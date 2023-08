Sandro Pedroso, ex de Susana Vieira, esquenta clima com participante de reality em festa

Rio - O mágico Sandro Pedroso, de 39 anos, ex da atriz Susana Vieira, esteve na festa de aniversário do ator Diego Campagnolli, em São Paulo, e trocou beijos com Dany, de 29, ex-participante do reality show "Túnel do Amor 2". O clima esquentou no local e o casal foi flagrado no maior amasso.

Sandro já foi casado com Susana Vieira e não assume um namoro desde que terminou seu relacionamento com Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo. Jéssica e Sandro têm um filho, Noah.

Famosos como o ex-BBB Ricardo Alface, o jornalista Luiz Bacci, o ex-BBB Serginho Orgastic, entre outros, também participaram do evento.