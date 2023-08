Após se declarar 'queer', filha de Tadeu Schimidt faz homenagem para o namorado

Rio - Valentina Schmidt, de 21 anos, filha do apresentador Tadeu Schimidt, fez uma declaração de amor para o namorado, Christiano Donnelly Vaz, que completou 23 anos nesta quarta-feira.

"Vinte e três anos desse lindo, gênio, sobrevivente e vencedor. Mais um aniversário que eu comemoro contigo. Mais uma celebração de uma volta pelo sol. Sua vigésima terceira translação e que as próximas sejam cada vez mais lindas e repletas de alegria. Feliz aniversário, meu amor. Bora fazer com que os próximos 365/366 dias (ano que vem é bissexto, né, galera!) sejam como você: maravilhosos. Te amo muito, Chris!", escreveu a jovem.

Em junho de 2022, no Dia do Orgulho LGBT+, Valentina fez uma postagem em que declarou ser uma pessoa "queer", que é uma pessoa cuja identidade de gênero ou orientação sexual não corresponde a ideias estabelecidas sobre sexualidade e gênero, especialmente a normas heterossexuais. Na ocasião, ela contou que a data celebrava um ano desde que tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida.

Em entrevista ao "Papo de Segunda", do GNT, Tadeu Schmidt falou sobre a filha. "Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter preconceito com ela? Mas para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque, em um dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", afirmou.