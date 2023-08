Glenda Kozlowski fala sobre o programa 'Melhor da Noite' em podcast

Rio - A apresentadora Glenda Kozlowski falou sobre o lançamento do programa "Melhor da Noite", que vai comandar ao lado do jornalista Zeca Camargo, na Band, durante entrevista para Joel Jota no "Jota Jota Podcast". A atração tem data de estreia prevista para o dia 21 de agosto, às 20h30. Além de Glenda, a ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Virna Dias também participou do bate-papo.

"Vai ter programa ao vivo em breve. Depois de 32 anos, eu saí do esporte e fui para o entretenimento. Somos eu e o Zeca Camargo, os apresentadores. A gente está desenhando com muito carinho. Depois de muito se falar por aí, a gente estreia dia 21 de agosto. Muita coisa boa, todos os dias, de segunda a sexta. Com plateia, muita interatividade, muitas redes sociais. Adiantando, a gente vai ter três telões em formato de celular. Interatividade o tempo inteiro. A gente vai saber o que o pessoal de casa está pensando o tempo inteiro", anunciou Glenda.

Virna relembrou momentos difíceis em que enfrentou na carreira, como a época em que o time de vôlei feminino ficou seis meses sem receber salário. Além disso, a medalhista olímpica relembrou a derrota para a Seleção Cubana nos Jogos Olímpicos em 1996.



“A gente perdeu porque elas eram as melhores. Mas foi detalhe. Porque treinar mais que a gente, ninguém treinou ali. Eu tenho certeza. Aquela geração de Cuba não perde para nenhum país da atualidade. Elas jogavam muito”, afirmou.



Virna também comentou as dificuldades que as atletas cubanas passavam. “A gente tirou os prêmios delas. Então, era necessidade financeira. 90% era para o governo e 10% era para elas. Era para sobreviver”.