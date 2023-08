Ex-BBB se revolta com piadas na web: 'Quando eu me matar, saberão bem o motivo'

Rio - O ex-BBB Victor Hugo fez um desabafo preocupante, nesta quinta-feira, após se deparar com uma postagem fazendo piada com sua participação no reality show da TV Globo. No Twitter, o psicólogo abriu o jogo sobre sua saúde mental em resposta a uma sequência de tweets que reuniu "momentos de vergonha alheia" com vídeos do ex-brother.

"Quando eu me matar, vocês saberão bem o motivo. Deve ser muito legal ridicularizar alguém por anos, né? Só queria viver em paz, nada mais", declarou Victor.

Após o comentário do ex-participante do "BBB 20", a internauta responsável pela publicação original apagou uma parte dos tweets e se desculpou com o rapaz: "Victor, falando sério aqui, a intenção disso foi totalmente levar na brincadeira porque começaram a aparecer vídeos antigos seus que me fizeram rir muito no momento que eu tava pra baixo, nem pensei que muita gente fosse ver porque não tenho muitos seguidores", explicou.