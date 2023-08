'Não duvidei em nenhum momento', diz DJ Dyamante sobre o sucesso de 'Vai Novinha'

Rio - Criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, DJ Dyamante construiu bases sólidas no funk. Ex-produtor de Mr. Catra, o artista exalta o ritmo em suas letras e batidas ritmadas, com o intuito de influenciar positivamente as novas gerações e resgatar a essência do gênero. Com 20 anos de estrada, DJ Dyamante conquistou notoriedade com a música ""Vai Novinha", que ganhou uma regravação em parceria com Mano Walter, e agora comemora a assinatura de um contrato com a gravadora Universal Music Brasil.

Como foi o processo de criação do música "Vai Novinha"?

Eu tinha essa música guardada há um tempinho e decidi lançar dois meses atrás. Um belo dia um amigo foi lá no estúdio perguntar se eu tinha alguma ideia para poder fazer uma música. Fui olhar no celular porque tenho um grupo chamado "Eu e Eu", que é onde eu vou botando as coisas, e eu costumo botar muita coisa minha de música, de áudio e ideias. Daí começamos a criar ideias e a produzir essa música.

Você acreditava que a faixa seria tão bem aceita pelo público?

Quando eu acabei de produzir, eu tive certeza de falar: "Nossa, isso aqui é um hit nacional e vai tocar muito". Eu tive 100% de certeza, não duvidei em nenhum momento. Eu acabei a música e fui mostrando para a galera da equipe, daí falei: "Pode ter certeza que essa música aqui vai ser hit".

Quando você percebeu que a música estava se tornando um sucesso nas redes sociais e estava viralizando?

Foi quando eu soltei a música no TikTok. Eu estava fazendo um ao vivo e tocando 'Vai Novinha'. Ela começou a viralizar e estourar. O pessoal foi perguntando onde achava a música, aí eu direcionei para o meu canal no YouTube e fui jogando nas plataformas de streaming para a galera poder escutar. Ela pegou uma proporção e foi indo, foi indo, foi indo... e assim surgiu uma dancinha do amigo que fez lá em Natal, o Pedro Pontes, ele fez essa dancinha... Unimos a música, que estava estourada, com a dança e aí virou esse sucesso total pelo Brasil a fora.

A música foi tocada em diversas atrações de TV, entre elas o "Encontro", da TV Globo, que você chegou a participar. Como foi esse momento?

Está sendo tudo muito novo e muito mágico, né? A parada que sempre sonhei desde moleque, eu queria estar na TV. Um amigo falou pra mim: "Calma, mano". Por causa de uma situação que tinha acontecido lá atrás, né? Eu queria fazer um show na época e não deu tempo porque meio que me sabotaram para eu não tocar. E ele falou: "Calma, mano. Teu pai e sua mãe ainda vão te ver na TV". E quando eu fui participar do primeiro programa, eu imaginei assim essa cena, né? Ele falando comigo e estou me sentindo realizado.

A faixa ganhou uma regravação com a participação do Mano Walter. Como surgiu esse encontro entre vocês?

Esse encontro surgiu por conta de um amigo de São Paulo que me ligou e sugeriu essa parceria, porque ele é amigo pessoal do empresário do Mano Walter. Já conhecia o trabalho dele e as músicas, então eu fiquei feliz e topei na hora. Eu fui para Maceió e gravei. Depois eu fui no show dele, subi no palco e cantei com ele. Eram 100 mil pessoas. Eu nunca tinha tocado para um público desse.

Com qual outro artista você se imagina realizando uma nova parceria musical?

Tenho vários ídolos, mas eu sempre imaginei de fazer um feat com o João Gomes. Eu sinto uma energia boa dele. No dia que a gente se juntar, vamos explodir tudo. Eu tenho certeza disso. O João Gomes é o cara top 1 da minha lista.

O reconhecimento com a música "Vai Novinha" te proporcionou um contrato com a gravadora Universal Music Brasil. O que você espera desse novo passo na carreira?

Foi um convite especial e de uma gravadora tão grande. Estou fazendo o máximo de planejamento para pegar coisas que vão agregar, né? E faremos um trabalho muito bom porque o nosso pensamento, muitas vezes, é igual. Tive uma recepção muito maneira no dia que fui assinar o contrato e visitar a gravadora. Isso pra mim não tem preço.

O que você diria para os jovens que sonham com o sucesso que você conquistou na música?



Sempre ter humildade, disciplina, muita dedicação e fé. Tem que trabalhar dia e noite, ir respirando o sonho. Tem que estar com a mente boa, tratar o próximo sempre bem e fazer coisas construtivas para as pessoas. Hoje eu tenho essa responsabilidade da galera me ver como espelho. "Olha como o Dyamante se comporta", "Olha como ele fala"... Então, a responsabilidade do artista é sempre mostrar um lado positivo para o seu público. E, principalmente, estudar pra caramba para ser um bom MC e um bom músico. Da minha parte, é sobre isso o que eu prego para galera.

Reportagem da estagiária Letícia Pessôa sob supervisão de Tábata Uchoa