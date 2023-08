Andressa Urach compra carrão de luxo e diz: 'Estou me dando de presente essa belezinha'

Rio - Andressa Urach, de 35 anos, usou as redes sociais para celebrar uma conquista com os seguidores, nesta quinta-feira. A modelo foi ao Instagram para mostrar o carro novo que comprou para si mesma, um modelo avaliado em R$ 180 mil.

"Todo trabalhador é digno do resultado do seu trabalho!!! Em 15 dias, sou a campeã em vendas na Privacy, hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz!!! Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso", declarou a famosa, na legenda da publicação, citando o perfil que lançou na plataforma de conteúdo adulto por assinatura em julho deste ano.

Além dos conteúdos sensuais que vende na internet, Andressa também surpreendeu os fãs ao anunciar que voltaria a trabalhar como garota de programa em uma boate de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ex-A Fazenda chegou a ser criticada, recentemente, por levar o filho, Arthur, de 18 anos, para conhecer o estabelecimento, além de contar com a ajuda do herdeiro para gravar os vídeos para seu perfil no site adulto.

Confira: