Grávida, Jeniffer Nascimento curte praia com o marido em clima de romance

Rio - Jeniffer Nascimento, de 30 anos, esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Ao lado do marido, o ator Jean Amorim, de 29, a atriz da Globo ostentou o barrigão nos cinco meses de sua primeira gravidez. Na espera por uma menina que se chamará Lara, o casal foi visto em clima de romance ao trocarem beijinhos enquanto renovavam o bronzeado na areia.

A artista ainda usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos que tirou com o amado e recebeu uma chuva de elogios dos fãs. "Mamãe mais linda, que Lara venha cheia de luz porque amor não faltará!", comentou uma seguidora, na postagem feita no Instagram. "É o melhor amor do mundo", acrescentou outra internauta. "Você está radiante", disse uma terceira.

Confira: