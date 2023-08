Claudio Heinrich é eliminado do 'No Limite', mas poderá voltar ao jogo em repescagem

Rio - O ator Claudio Heinrich recebeu quatro votos no Portal de Eliminação no episódio desta quinta-feira de "No Limite", da TV Globo. Depois de ser o mais votado pelo grupo o artista disputou o Desafio de Fogo contra Paulinha, que foi a primeira a deixar o Desafio da Imunidade. Na prova, quem fizesse fogo e cortasse um barbante com a chama primeiro escaparia da eliminação. Paulinha foi mais rápida para fazer o fogo e, com isso, Claudio foi eliminado.

Emocionado em sua despedida, Claudio falou sobre tudo que aprendeu com o programa. "Estou triste de sair, mas também estou feliz. Desde o primeiro dia que estou aqui eu aprendi muito. Isso aqui foi uma experiência muito marcante para a minha vida e para a minha carreira. Tudo que eu aprendi aqui vou ensinar para o meu filho", iniciou.

"Eu sei que esse momento aqui é mágico, então acho importante para vocês que ficam ser adversários somente na batalha. Convivam o máximo possível, esqueçam qualquer faísca que vocês tenham. Vou ficar de olho. Quem não fizer isso eu vou puxar a orelha depois", brincou, antes de ir embora e descobrir que teria uma nova chance.

Assim que os outros participantes deixaram o local, o apresentador Fernando Fernandes avisou a Claudio que ele vai para o acampamento Ocuïride, onde disputará a repescagem com Guilherme, Simoni e Dedé, eliminados nos programas anteriores.