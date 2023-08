Luan Santana recebe famosos na inauguração de seu novo escritório em São Paulo

Rio - O cantor Luan Santana, de 32 anos, inaugurou o novo escritório de sua produtora LS Music, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. O sertanejo recebeu amigos famosos como o jogador de futebol James Rodriguez, a ex-BBB Rafa Kalimann, a modelo Yasmin Brunet, os ex-BBBs Ricardo Alface e Gabriel Santana, entre outros.

"A nova sede da LS Music vai fortalecer ainda mais as nossas relações, nossas reuniões, a administração como um todo da minha carreira", disse Luan Santana em seu perfil no Instagram. A inauguração do escritório aconteceu em paralelo com o lançamento de sua nova música, "Ambiente errado", na noite desta quinta-feira.