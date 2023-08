Vídeo; Frank Aguiar surpreende ao passar por transformação ao vivo

Rio - O cantor Frank Aguiar, de 52 anos, surpreendeu ao passar por uma transformação de visual ao vivo, nesta quinta-feira, durante o programa "Fofocalizando", do SBT. Além de cortar os cabelos compridos, o artista ainda mostrou o resultado de sua harmonização facial, causando burburinho na web.

"Trinta anos de cabelo, você tem certeza que vai cortar?", questionou a apresentadora Chris Flores sobre as longas madeixas do cantor. "Trinta anos de carreira, de cabelo comprido, agora eu estou pegando aquele sentimento de desapego, de aceitar tudo. Está tudo certo!", declarou ele, que admitiu não ter medo da mudança. "Se eu me arrepender, daqui dois, três anos cresce de novo", acrescentou.

Na sequência, Frank permitiu que o cabeleireiro presente fizesse seu corte de cabelo e ao ser questionado a respeito de qual era a sensação de estar com os fios mais curtos, comemorou: "Rapaz! A sensação é exatamente de se permitir. Carinha de 33 agora".



Nas redes sociais, internautas aproveitaram para opinar sobre a transformação do artista. "Frank Aguiar ficou a cara do David Brazil!", disse um usuário no Twitter. "Gente? Rejuvenesceu uns dez anos!", enalteceu outro. "Ficou irreconhecível!", acrescentou o terceiro, surpreso.

Antes de Frank Aguiar, o ator Stênio Garcia também aproveitou para mostrar o resultado de sua transformação no programa do SBT. Em junho deste ano, o artista contou ao vivo que teria feito uma harmonização facial completa, com direito a intervenções na região da mandíbula, preenchimento de malar, boca e sobrancelha.

O resultado, no entanto, não agradou aos internautas, que não pouparam esforços para alfinetar o ator. "Tá a cara do ken humano, só que mais velho", escreveu um. "Não ficou legal não", criticou outra. "Parabéns, ficou horrivel, estava melhor antes", comentou um terceiro, na ocasião.

Veja o vídeo