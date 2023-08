Quem é Sidney Sampaio, ator que caiu de quarto de hotel no Rio

Rio - Se recuperando após sofrer cair da janela do primeiro andar de um hotel em que estava hospedado em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira, Sidney Sampaio apresentou um quadro clínico estável e recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

O artista de 43 anos deu os primeiros passos na televisão ao integrar o piloto que deu origem à série "Sandy & Júnior", em 1998. Três anos depois, participou de duas temporadas da trama adolescente "Malhação", da TV Globo. Migrou para o SBT e fez parte do elenco da novela "Canavial de Paixões", em 2002.

Em 2005, voltou para TV Globo e participou de "Alma Gêmea", "Páginas da Vida", "Sete Pecados", "Casos e Acasos", "Caras & Bocas", "S.O.S. Emergência", "Ti Ti Ti", "Aquele Beijo", Salve Jorge", "Malhação Casa Cheia" e "Amor à Vida". Sidney Sampaio também venceu a segunda edição da competição "Super Chef Celebridades", quadro do programa "Mais Você", em 2012.

Contratado pela Record TV em 2016, o ator integrou o elenco das novelas "Os Dez Mandamentos", "A Terra Prometida", "Apocalipse" e "Topíssima". Seu último projeto na televisão foi durante participação no humorístico "Tô de Graça", do Multishow, em 2021.