Renata Sorrah celebra parceria com elenco e equipe de 'Vai na Fé': 'Absoluta excelência'

Rio - Renata Sorrah, de 76 anos, encerrou mais um trabalho de sucesso na TV Globo com o fim das gravações de "Vai na Fé". Nesta sexta-feira, a atriz compartilhou uma foto de seu último dia caracterizada como a ex-atriz e empresária Wilma Campos e celebrou a oportunidade de participar da novela, que terá seu último capítulo exibido no dia 11 de agosto.

"E assim, vou me despedindo de uma das novelas que mais gostei de fazer! Saindo da mansão de Lui Lorenzo e Wilma Campos, com Liza na bolsa, levo muita alegria por ter realizado esse trabalho com atores e atrizes incríveis que se tornaram meus amigos para sempre", comemorou a veterana, que contracenou com nomes como José Loreto, Sheron Menezzes e Luis Lobianco na obra de Rosane Svartman.

A atriz ainda destacou o trabalho da equipe que trabalha por trás das câmeras: "Com diretores e autores tão bacanas! E uma equipe técnica - figurinos, caracterização, direção de arte, todos, todos - de absoluta excelência! Que aventura maravilhosa vivemos juntos com o público! Vamos continuar seguindo na fé", finalizou.

Nos comentários, colegas de elenco e fãs encheram a artista de elogios: "Te amo, Reni", escreveu Luis Lobianco. "Renata, que prazer dividir um set com você", disse Regiane Alves. "Que presente te conhecer! Obrigado por tudo, 'minha diva'! Te amo", celebrou Vitor Thiré, que interpreta o estudante de Cinema Lucas na reta final de "Vai na Fé". "Fui de fã a amigo. Obrigado por tudo!!!", acrescentou Alan Oliveira, o DJ Cidão.

Confira: