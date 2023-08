'Rodeio Rock': Carla Diaz e Lucas Lucco formam par romântico em nova comédia

Rio - Carla Diaz usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para divulgar o primeiro cartaz de "Rodeio Rock", filme que estrela ao lado de Lucas Lucco. Em postagem no Instagram, a atriz anunciou que o longa chega aos cinemas no dia 5 de outubro e adiantou alguns detalhes da comédia romântica que tem direção de Marcelo Antunez.

"No filme, vamos acompanhar a história de dois personagens, totalmente idênticos, que trocam de lugar e vivenciam realidades opostas. Um é roqueiro raiz e o outro, um astro do sertanejo. Já imaginou? E no meio dessa confusão, tem a Lulli, minha personagem, que já foi apaixonada por um deles e vai precisar conviver com essa nova versão! O filme tem romance, perrengue, cenas hilárias e muita música!", contou a ex-BBB.

Enquanto isso, o cantor sertanejo também falou sobre os personagens que interpreta, Hero e Sandro Sanderley. "Hero é um paulistano apaixonado por rock pesado. Junto com Pança (Felipe Hintze), seu melhor amigo, decide fundar a banda "Molotov", que se apresenta apenas em festas particulares. Até que um dia, uma oportunidade vindo do lugar mais impossível bate em sua porta: substituir o maior músico sertanejo do Brasil", começou Lucas Lucco, em seu perfil.

"Nascido na roça, Sandro Sanderley aprendeu a cantar com os irmãos. Aos 18 anos, assinou um contrato que fez dele o maior nome do sertanejo nacional. Mas vítima do próprio sucesso, Sandro começou a beber e comer demasiadamente, o que trouxe consequências terríveis para sua carreira", completou ele, sem dar spoiler sobre a obra.

Confira: