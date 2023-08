Ex-namorada de Sidney Sampaio se pronuncia sobre surto do ator: 'Muito querido'

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica, o que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje", escreveu Juliana na legenda da publicação do Instagram.

A ex do famoso também afirmou que ele passa bem e garantiu que sempre vai apoiar o pai do seu filho. "Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação, quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente", concluiu.

Internautas elogiaram a postura da psicóloga e se emocionaram com suas palavras de carinho: "Linda mensagem, Ju! Realmente o @sidneysampaiooficial é um excelente pai para o Léo... Que Deus o abençoe e proteja sempre!", desejou uma seguidora. "Somos seres humanos, ele só fez mal a si mesmo, não cabe a ninguém julgá-lo", argumentou outro. "Muito importante ter essa rede de apoio, acolhimento e compreensão, sem julgamentos e apontamentos. Acredite, tudo passa", comentou uma terceira.