Web critica Manu Gavassi por não apoiar Bruna Marquezine na divulgação de 'Besouro Azul'

Rio - Com a aproximação da estreia de 'Besouro Azul' , fãs da atriz Bruna Marquezine ficaram intrigados com a falta de divulgação do filme por uma de suas amigas mais próximas, a cantora Manu Gavassi. Neste sábado (05), internautas usaram as redes para criticar a ex-BBB por não ajudar a amiga a promover o filme.

A revolta dos admiradores da atriz foi impulsionada porque Bruna tem contado com o apoio de ouras celebridades para promover a produção, já não pode mais participar de nenhum evento relacionado ao filme após aderir à greve dos atores de Hollywood. "Todos os amigos da Bruna tão orgulhosos e felizes divulgando 'Besouro Azul', menos a Manu. Aquela que recebeu tanto apoio durante o 'BBB', Bruna defendia ela como ninguém, e a ingrata não tem coragem de postar um ÚNICO story divulgando o projeto tão especial da amiga" escreveu uma usuária do Twitter.



Fãs argumentaram que a artista só não tinha feito posts sobre o primeiro longa internacional de Marquezine por causa de sua pouca presença online, mas não conseguiram convencer os seguidores da famosa: "Os fãs da MG usam a desculpa que ela não usa redes sociais, mas a Bruna também não é a pessoa mais ativa na internet e isso não foi motivo pra ela. Por causa da Manu ela ficou em rede social passando vergonha e levando hate", afirmou uma pessoa. "Bruna fez campanha pra Gavassi ganhar o 'BBB' e foi parte do sucesso dela e não recebe nem um feliz aniversário ou uma ajuda na divulgação do 1º trabalho internacional da amiga", disse outra.