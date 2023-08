Gabriela Duarte encanta com fotos no colo da mãe, Regina Duarte

Rio - A atriz Gabriela Duarte, de 49 anos, surgiu em novo clique ao lado da mãe, Regina Duarte, de 76. Neste sábado (05), a famosa usou suas redes para compartilhar um momento especial ao lado da matriarca e seguidores se admiraram com a relação de afeto entre mãe e filha.

Nos registros, Regina aparece sentada em uma cadeira de couro abraçando a filha, que posa para os cliques sentada no colo da mãe. As duas aproveitaram o momento de descontração para brincar com o tamanho da "pequena" Gabi e derreteram o coração de seus fãs. "Como é gostoso esse colo", escreveu Gabriela na legenda da publicação.

Admiradores das artistas se emocionaram com a demonstração de carinho e não deixaram de reparar na semelhança entre as duas: "Gabi já tem spoiler de como será quando estiver mais velha. Muito parecidas", comentou uma pessoa. "Quem disse que filho depois que cresce não cabe mais no colo? Fofinhas!", elogiou outra. "A Gabriela, que é igual a Regina, que é idêntica à Gabriela. Amo as duas", contou uma terceira. "Não existe nada melhor no mundo do que colo de mãe", afirmou mais uma.