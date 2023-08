Sidney Sampaio adia peça e ficará 15 dias imobilizado após acidente em hotel

Rio - A assessoria do ator Sidney Sampaio informou para o G1 que o ator terá que adiar a turnê de sua nova peça porque vai passar 15 dias imobilizado após cair da janela de um hotel em Copacabana na última sexta (04) . Neste sábado (05), representantes do artista confirmaram que ele passa bem, apesar do acidente.A estreia do espetáculo 'Separados sob o mesmo teto' estava marcada para o dia 9 de Agosto, mas a assessoria de imprensa do famoso anunciou que ele precisará de mais tempo de descanso para se recuperar antes de começar as apresentações. "Sidney precisará de 15 dias imobilizado, depois passará por uma revisão com o ortopedista e deve voltar às atividades na sequência", contou a assessora Claudia Melo à plataforma de notícias.Claudia também tranquilizou seguidores do ator e revelou que ele está bem e descansando ao lado da família: "Ele se encontra bem. Está com dores por causa da queda porque se machucou, ainda está com alguns arranhões, mas de um modo geral está bem", afirmou.