Gkay comemora intercâmbio para estudar inglês: 'Menina que sonhou está indo realizar'

Rio - Gkay compartilhou uma novidade com os seguidores, no último sábado. A influenciadora de 30 anos embarcou para um intercâmbio de duas semanas, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para melhorar a fluência no idioma inglês.

"A menina que sonhou agora está indo realizar: vou estudar inglês fora do país. O destino: Los Angeles! Vamo simbora, meu povo", escreveu na legenda. Nos Stories, Gkay abriu o coração sobre a realização da viagem internacional.

"Mesmo que seja apenas o que se encaixou na minha agenda, mas parece que estou realizando um sonho de criança. Estou embarcando para o meu primeiro intercâmbio e vou estudar inglês lá fora. Passa um filme na minha cabeça. Eu me lembro de bem pequenininha e já sonhava com essas coisas, isso representa tanto pra mim", afirmou.