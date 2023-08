Grávida, Jeniffer Nascimento renova o bronzeado em praia do Rio

Rio - Jeniffer Nascimento aproveitou a manhã de domingo para renovar o bronzeado ao lado do marido, Jean Amorim, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Grávida de cinco meses, a atriz usou um boné bege e biquíni rosa, que deixou a barriguinha à mostra.

No mês passado, a artista de 30 anos revelou a primeira gestação em postagem nas redes sociais. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro nós", escreveu a atriz na legenda.