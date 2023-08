Larissa Manoela curte dia de sol em Arraial do Cabo

Rio - Vivendo um caos por conta de polêmicas envolvendo suas empresas e bens, Larissa Manoela tirou a segunda-feira (07) para relaxar em uma das praias de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, interior do Rio. Nas redes sociais, a artista que está acompanhada do noivo, exibiu alguns de seus momentos em meio ao sol.

"Bailar no ritmo das ondas do mar", escreveu a atriz em uma sequência de fotos em que aparece de biquíni branco, com um lenço na cabeça. Apesar de estar ao lado de Larissa na viagem, o ator André Luiz Frambach, não apareceu nos registros.

Recentemente, a vida pessoal da ex-contratada da Globo veio à tona, depois de informações veiculadas na imprensa sobre a venda de uma casa que pertenceu a artista, sem seu consentimento. O imóvel ficava em Orlando, nos Estados Unidos e segundo carta aberta dos pais de Larissa, o valor foi aplicado na compra de um apartamento em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca.

A intérprete de Maria Joaquina, em "Carrossel", anunciou recentemente que havia assumido o controle de sua própria carreira e empresas, rompendo os vínculos com a mãe, Silvana Taques, que coordenava as ações relacionadas as finanças da filha.