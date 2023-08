Marcello Novaes e Jandir Ferrari se despedem de Aracy Balabanian: 'Amiga, colega e mãe'

Rio - A morte da atriz Aracy Balabanian , aos 83 anos, comoveu artistas e famosos, que usaram as redes sociais para se despedir da veterana , nesta segunda-feira. Entre as diversas homenagens, os atores Marcello Novaes e Jandir Ferrari celebraram o legado de Aracy, com quem contracenaram nas novelas "Rainha da Sucata" (1990) e "Deus Nos Acuda" (1992). Em ambos os folhetins, ela deu vida à icônica dona Armênia, que vivia com "seus três filhinhas", Gera (Novaes), Gino (Ferrari) e Gérson (Gerson Brenner).

"É com esse sorriso e acolhimento por mim, que vou guardar no meu coração Aracy", começou Marcello, na legenda de uma foto em que posa abraçado com a atriz, publicada no Instagram. "Que você tenha uma passagem com muita paz e tranquilidade. Vou continuar por aqui mais um pouco mas, assim que chegar, vou te abraçar e beijar como sempre, fizemos, tá?! Te amarei pra sempre minha amiga, colega e mãe! Um beijo muito carinhoso no seu lindo coração!", escreveu o ator.

Enquanto isso, Jandir lamentou a perda da famosa, que morreu vítima de um câncer no pulmão diagnosticado no final do ano passado. "Dia muito triste. Perdemos hoje uma referência de amizade, de profissionalismo, de caráter, de generosidade. Obrigado, 'Araca', obrigado, mãe! Te amarei sempre! Vá em paz!", declarou o artista.

Adeus à Aracy

A atriz Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. A veterana estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade. A artista havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no final do ano passado. Uma das últimas aparições da atriz foi no dia 16 de julho, quando visitou Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, que havia nascido há pouco tempo.

Filha de imigrantes armênios, Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 22 de fevereiro de 1940. A veterana sempre se interessou por teatro e participou de espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), entre eles, "Os Ossos do Barão", de Jorge Andrade, em 1963. Ela também integrou o elenco da primeira montagem no Brasil do musical "Hair", em 1969, dirigido por Ademar Guerra.

Foi em 1990 que ganhou uma de suas personagens mais conhecidas, a dona Armênia, de "Rainha da Sucata", uma mãe superprotetora de três filhos à qual emprestou o sotaque e alguns costumes de seu povo de origem. A personagem fez tanto sucesso que o autor Silvio de Abreu convidou a atriz e os atores que interpretavam seus filhos (Marcelo Novaes, Jandir Ferrari e Gérson Brenner) para viverem os mesmos personagens em "Deus nos Acuda" (1992).