Nicole Bahls fala sobre relação com os fãs: 'Uma construção'

Rio - Nicole Bahls abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta segunda-feira (07), e comentou sobre a relação com os fãs. Conhecida nacionalmente após integrar o elenco de panicats do extinto programa "Pânico na TV", em 2009, a apresentadora criticou os famosos que não atendem os admiradores.

"Não existe artista sem fã, assim como não existe médico sem paciente. Tudo na vida é uma construção e a gente tem que ser grato a essa construção. Ser famosa não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para as pessoas que gostam de mim também", disse.

"Quem não gosta de retribuir amor para fã tem que procurar outra profissão. O mínimo que a gente tem que fazer como artista é tratar bem o fã. Imagina você ser motorista e não gostar de dirigir?", acrescentou.