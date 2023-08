Alcione erra música ao vivo no ‘Criança Esperança’

Rio - Alcione se uniu a festa da solidariedade, exibida ao vivo pela TV Globo, na noite desta segunda-feira (07). A cantora, no entanto, movimentou a web ao errar a letra de um dos versos do “Canto das Três Raças”, que ficou conhecido na voz de Clara Nunes. Apesar do incidente, a Marrom, como é chamada, seguiu a apresentação até o fim.



A música fez parte de um ato dentro da programação, destacando a importância do povo preto e a ancestralidade dos africanos e de outras culturas. Além de Alcione, Liniker e Baco Exu do Blues, também participaram da homenagem.



Internautas usaram as redes sociais para comentar o episódio, destacando o esquecimento da artista, que tem 75 anos de idade. “Alcione toda hora esquece as letras das músicas”, comentou um seguidor". “Alcione envelhece como vinho. A cada ano se torna melhor e maior do que é”, disse outro. “Eita que a pobi da Alcione errou a letra da música”, afirmou um terceiro.



A campanha realizada pela TV Globo em parceria com a Unicef tem o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais realizados em todo o Brasil. A programação foi comandada por Ivete Sangalo e Marcos Mion.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TV Globo (@tvglobo)