Xuxa, Angélica e Eliana entregam tudo em show na Globo

Rio - Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana estão entre os assuntos mais comentados da web, após a participação no “Criança Esperança”, marcando a primeira apresentação das três, na TV aberta. Com o resgate de sucessos dos anos 90, as loiras que comandavam programas infantis no Brasil, viveram um momento inesquecível, emocionando toda uma geração, além de proporcionar uma experiência inédita para os admiradores.

O nome da apresentadora do SBT chegou aos trending topics do Twitter, após aceitar o convite da TV Globo, para a campanha. Com direito a paquitas, decoração especial e muita música, as três surpreenderam o público.



“Foi inacreditável”, comentou Astrid Fontenelle. “Muito maravilhosa! Foi lindo demais, ainda falou do Teleton”, disparou Patrícia Abravanel. “Vocês são tudo para nós”, declarou Giovanna Ewbank.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TV Globo (@tvglobo)



O show começou com Angélica, que interpretou “Vou de Táxi”, em uma nova versão, ao lado de bailarinos. Xuxa, cantou o clássico “Ilariê”, com direito a uma réplica do microfone exclusivo usado na época. Eliana surgiu em uma entrada triunfal, com trechos de “Os dedinhos” e uma mensagem sobre preconceito e quebra de barreiras.



As três se uniram no palco para uma apresentação inédita de “Lua de Cristal”, que emocionou o elenco da Globo, fãs e admiradores. As três ainda chegaram a conversar com Ivete Sangalo e atender telefonemas do público, incentivando as doações. O show começou com Angélica, que interpretou “Vou de Táxi”, em uma nova versão, ao lado de bailarinos. Xuxa, cantou o clássico “Ilariê”, com direito a uma réplica do microfone exclusivo usado na época. Eliana surgiu em uma entrada triunfal, com trechos de “Os dedinhos” e uma mensagem sobre preconceito e quebra de barreiras.As três se uniram no palco para uma apresentação inédita de “Lua de Cristal”, que emocionou o elenco da Globo, fãs e admiradores. As três ainda chegaram a conversar com Ivete Sangalo e atender telefonemas do público, incentivando as doações.