Preta Gil completa 49 anos e reflete na web: 'A vida é uma dádiva'

Rio - Preta Gil usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar seus 49 anos de vida. No Instagram, a cantora, que está tratando um câncer de intestino, aproveitou para compartilhar novos cliques em meio à natureza e fez uma longa reflexão sobre a data especial.

"A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornamos seres mais evoluídos com o tempo. Eu falo isso porque eu mesma por muito tempo foquei minha existência em correr, trabalhar para conquistar coisas materiais e isso é vazio e raso, diante da grande lição de simplesmente ser que esta professora vida quis me ensinar", iniciou a filha de Gilberto Gil na legenda das fotos.

"Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance. Ele me disse: 'Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais'. Então, estou aqui hoje, dia 8/8 de 2023, completando 49 anos de uma vida cheia de batalhas, muitas vitórias, muito amor, poucas decepções, pronta para continuar lutando e para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos", ponderou a artista, que também passou por um divórcio conturbado após ser traída pelo ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy.

Por fim, Preta aproveitou para ratificar que acredita ter uma missão no mundo. "Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor", celebrou a cantora, otimista.

Veja o post