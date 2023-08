Anitta é indicada ao VMA 2023 com 'Funk Rave' e comemora: 'Muito honrada'

Rio - Anitta se juntou aos artistas indicados ao VMA 2023, da MTV, na categoria de "Melhor Clipe Latino" pelo videoclipe do single "Funk Rave". O anúncio foi feito nesta terça-feira, marcando a segunda vez consecutiva em que a Poderosa recebe uma indicação ao mesmo prêmio em que fez história, no ano passado, quando se tornou a primeira brasileira a levar uma estatueta da premiação norte-americana para casa, com o clipe do hit "Envolver".

“Estou muito feliz em ser mais uma vez indicada ao VMA! Dessa vez com um funk, um projeto que estou realizando com tanto carinho e que gravei em uma favela. É lindo. Me sinto muito honrada e emocionada”, celebrou a cantora de 30 anos.

Na mesma categoria que Anitta, ainda concorrem grandes personalidades do cenário musical latino como Shakira, Rosalía, Bad Bunny e Karol G. Além disso, artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Sam Smith e Ed Sheeran são outros nomes de peso que disputam as principais categorias de uma das maiores premiações da música internacional.