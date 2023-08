Gustavo Mioto defende Ana Castela de críticas por show no 'Criança Esperança'

Rio - Após a cantora Ana Castela, de 19 anos, ter sofridos duras críticas por sua apresentação no 'Criança Esperança ' na última segunda (07), seu namorado, Gustavo Mioto, decidiu partir em defesa da amada nas redes. Poucas horas depois do show, o famoso foi ao Twitter mostrar seu apoio e elogiar a performance da artista.



"Eu teria caído, teria nem cantado… Ela estreando no 'Criança Esperança', na Globo, ao vivo… Dançou, cantou e tava linda… Tem coisa que não tem como, é ela né. Não tem muito o que falar", declarou o cantor em seu perfil, mencionando o pequeno tropeço de Ana na hora de descer do enorme cavalo prateado que montava em sua chegada ao palco.



Castela também deu sua opinião sobre o show com lágrimas nos olhos, confessando que não achava que tinha conseguido cantar bem porque estava nervosa. "Eu fiquei muito nervosa, em cima de um cavalo é diferente. Eu não consegui contar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal. Pra mim, nesse momento, ter cantado bem ou mal não importa, só de estar lá foi muito legal, muito bonito", admitiu.



A "boiadeira" ainda aproveitou para relembrar os momentos marcantes da noite e mandar um recado para os haters: "Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, e depois cantar com Chitãozinho e Xororó, é muita loucura. Não consigo para de chorar, tá doido, foi muito legal. E quem falou que meu cavalo é brega vai tomar no meio do olho do seu c*", chegou a brincar.



Fãs da sertaneja não se deixaram abalar com os comentários negativos e usaram as redes para enaltecer a apresentação da famosa. "A Ana Castela tá fazendo uma coisa inimaginável no sertanejo. Podem falar o que quiser, mas que a gata tá revolucionando a maneira como mulheres se apresentam no sertanejo, ela tá", afirmou uma internauta. "A pessoa que fala mal de Ana Castela no 'Criança Esperança' pra endeusar artistas de fora, precisa urgentemente de psicólogo e 3 meses sem Twitter", declarou outro. "Pais da Ana Castela: 'Faça odontologia!' / Ela fazendo história", admirou uma terceira.

