Marcos Oliveira, o Beiçola, fala sobre recuperação um ano após cirurgia

Rio - Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de "A Grande Família", usou as redes sociais, nesta terça-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, um ano após de passar por uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra. Em postagem no Instagram, o ator de 67 anos contou que esteve no velório de Aracy Balabanian para se despedir da atriz, que morreu nesta segunda-feira, e, em seguida, foi ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, para uma consulta de rotina.

"Vim há pouco me despedir de Aracy Balabanian, prestar uma homenagem e me solidarizar com a família e nossos amigos do teatro, da TV, das artes. E mesmo sendo um dia triste, de despedida, vim fazer uma consulta de rotina com meu médico e amigo, o doutor Alex Schul, aqui no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Bom saber que estou me recuperando bem e pronto, disposto para trabalhar", declarou o artista.

O comediante ainda falou sobre a emoção de ser tietado por fãs que o reconheceram na unidade de saúde: "O que me deixou mais leve e feliz, foi receber o carinho das pessoas que sempre admiraram meus trabalhos na TV. Como é legal e importante receber esse carinho, gente", afirmou.

No entanto, Marcos deixou apenas um pedido aos seguidores: "Mas não me chamem só de Beiçola, tá!? (risos) Eu posso fazer outros personagens tá!? Só me chamarem! Teatro, Cinema e até TV: tô pronto para meu close", finalizou o ator.

Em julho do ano passado, Marcos Oliveira foi submetido a uma cirurgia de fístula uretral — anomalia que permite que a urina vaze para outros órgãos, que não possuem relação com a uretra. Desde 2021, o ator enfrenta sérios problemas de saúde que o fizeram usar uma bolsa de colostomia para impedir a comunicação entre as fezes e a urina, o que poderia causar uma infecção e agravar seu quadro. O artista também faz uso de uma fralda geriátrica.

