Renato Góes revela crise com Thaila Ayala na criação dos filhos: 'Ela vai acumulando'

Rio - Renato Góes, de 36 anos, esteve ao lado da mulher, Thaila Ayala, de 37, em uma participação no podcast "Mil e Uma Tretas", em comemoração antecipada pelo Dia dos Pais. No programa que foi ao ar nesta segunda-feira, no YouTube, o ator relembrou uma situação tensa que o casal viveu relacionada à criação dos dois filhos pequenos, um menino de 1 ano e uma menina de dois meses.

"Há alguns dias atrás, ela fez uma lista de tudo que eu não fazia como pai. No primeiro momento que eu li aquilo, eu pensei: 'Caramba, que cara m*rda que eu sou'. E, logo em seguida, eu falei: 'Não, cara. Ela tá tentando chamar a minha atenção de alguma forma aqui'", avaliou o ator.

O global ainda falou sobre a atitude que tomou em reação ao alerta da esposa: "Eu poderia pegar, chamar ela e ir ticando coisas. 'Olha, isso aqui tá certo, isso também. Isso mais ou menos. Isso o ponto de vista tá errado. Isso aqui eu nunca fiz'. Eu podia ir pra esse lugar, mas eu respirei um pouco e pensei", disse ele.

A conclusão de Renato foi que a insatisfação de Thaila era maior do que situações específicas, o que fez o ator descartar o plano de justificar cada erro: "Ela vai acumulando tudo e, daqui a pouco, fala: 'Você não faz isso, nem aquilo'. Eu não tava com ela?", questionou.

"Diversas vezes, até no início do relacionamento, quando percebia ela estranha comigo, perguntava o que era e ela dizia: 'Não é com você'. Então isso, de saber separar quando é o meu momento, e quando é o momento dela ajudou a passar por esse processo de uma forma super sadia", completou o ator.