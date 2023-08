Drica Moraes ganha vibrador de fã e confunde brinquedo com escova; veja o vídeo!

Rio - Drica Moraes, de 54 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar a caixa de presentes que recebeu de uma fã, identificada como Tainan Lopes. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz da série "Os Outros" revelou os mimos enviados pela admiradora e chegou a confundir um vibrador com uma escova de pentear, mas logo entendeu que se tratava do brinquedo erótico.

"Amei meus presentes! Flores, vibradores, Seu Tião (sutião) e cervejinhas!!! Essa Tainan Lopes me conhece!!!! Me perdi aqui com tantos mimos!!!!", declarou a famosa, na legenda da publicação.

Não demorou muito até que Tainan deixasse seu comentário na postagem, revelando a preocupação que sentiu ao enviar os presentes: "Que bom que você gostou!! Estava com medo de você me odiar (risos). Amo seu humor e sua autenticidade, eles tinham que ser celebrados", disse a internauta, que ainda se divertiu com a reação da famosa ao vibrador. "Minha nossa, devia ter colocado um aviso que era melhor você não abrir em 'público', desculpa", brincou.

Confira: