Giovanna Ewbank expõe cirurgia e crises de ansiedade: 'Estou me cuidando'

Rio - Giovanna Ewbank interagiu com os fãs, nesta terça-feira, através de uma caixinha de perguntas que abriu nos Stories do Instagram. Em determinado momento, um seguidor questionou a apresentadora do "Quem Pode Pod" sobre um suposto "sumiço" da internet: "Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?", perguntou. Em resposta, a influenciadora digital revelou ter passado por uma cirurgia e abriu o jogo sobre sua saúde.

"Gente, eu não fiquei sumida, não. Só não apareci tanto por aqui, porque estou em São Paulo, passei por uma cirurgia que logo falo para vocês, fiquei dodói e, como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência", declarou a atriz.

Além disso, Gio ainda encerrou de vez os boatos de que estaria grávida: "Pretendo ficar um tempo sem engravidar, viu? (risos) Três filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido, já dão muito trabalho", avisou.