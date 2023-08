Objetos pessoais de Leny Andrade são doados para brechó do Retiro do Artistas

Rio - Parte do acervo pessoal da cantora Leny Andrade foi doado para o brechó do Retiro dos Artistas e já está disponível para venda. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (9), pelo perfil oficial da diva do jazz brasileiro, que faleceu no último dia 25 , vítima de pneumonia e broncopatia inflamatória. Leny morava no local, que fica em Jacarepaguá, desde 2018.





De acordo com a publicação, o brechó recebeu "todas as roupas" além de bijuterias e outros objetos pessoais da cantora. Os interessados podem procurar o local de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados de, 9h às 13h.



A carioca Leny Andrade foi um dos grandes nomes da música brasileira e teve 34 álbuns lançados entre 1961 e 2018, entre eles "A Sensação", de 1961, e "Estamos aí", de 1965. Sua última música foi gravada em 2022, em parceria com o pianista Gilson Peranzzetta, para festejar seus 80 anos.