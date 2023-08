Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini estrelam o suspense 'Uma Família Feliz'

Rio - Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini protagonizam o filme "Uma Família Feliz", que ganhou seu primeiro cartaz, nesta quarta-feira, além de ter sua estreia confirmada no 51º Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul. Filmado em Curitiba, no Paraná, a produção retorna à região Sul para a primeira exibição do suspense, no dia 16 de agosto, integrando a mostra competitiva de um dos maiores eventos do cinema nacional.

Na trama, Grazi Massafera é Eva, uma mulher acusada pela sociedade de ser a principal suspeita dos estranhos acontecimentos que envolvem suas duas filhas gêmeas e seu filho recém-nascido. Para provar sua inocência e ter seu marido, interpretado por Reynaldo Gianecchini, e sua família feliz de volta, ela começa a investigar a situação.

Marcando o retorno de Grazi aos cinemas após 12 anos, o filme tem direção de José Eduardo Belmonte, que comemora a parceria com a artista: "Para mim, 'Uma família feliz' é motivo de celebração: é o 15º longa da minha carreira, retornarei a Gramado, onde o filme participa da mostra competitiva, e, principalmente, é o projeto no qual voltei a trabalhar com a Grazi Massafera. Reencontrar com ela nesse thriller, gestado desde o início em parceria com o Raphael Montes, foi emblemático", declara o diretor, que também foi responsável por "Billi Pig", de 2011.



Conhecido pelo roteiro da série "Bom Dia Verônica", da Netflix, o autor Raphael Montes adianta o que o longa traz em seu enredo: "'Uma Família Feliz' é um filme de um gênero pouco explorado no Brasil, um suspense melodramático. Através das chaves do gênero, o filme trata dos dramas da maternidade, das pressões sociais e da perigosa cultura do cancelamento. Espero que o filme deixe o público pensando por vários dias naquele final...", comenta o escritor, dono de livros best-sellers como "Dias Perfeitos" e "Suicidas".