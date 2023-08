Luísa Sonza anuncia lançamento de novo álbum: 'Tudo do meu eu mais íntimo'

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, intitulado "Escândalo Íntimo". Além de divulgar a capa conceitual do projeto, a cantora ainda divulgou uma carta em que fala sobre o processo que viveu na construção do disco, que chega em 29 de agosto nas plataformas digitais.

"Bem-vindos ao meu Escândalo Íntimo. Nesse momento, tô na estrada, indo pro outdoor que colocamos pra anunciar esse álbum. Tô escutando agora no carro 'Outra Vez', uma das (faixas) mais dolorosas (das várias que tem). Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história…", começou ela, na legenda de postagem feita no Instagram.

Em seguida, a artista foi sincera ao abrir o jogo sobre sua vida pessoal: "Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar. Vocês vão entender aos poucos… Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo", finalizou.

A novidade chegou horas depois da famosa revelar a lista de músicas que farão parte de seu show na primeira edição do The Town, festival de música em São Paulo idealizado pelos criadores do Rock in Rio. A cantora é atração confirmada no palco Skyline, no dia 3 de setembro, abrindo a noite para Bruno Mars. Fãs de Luísa notaram a inclusão de nove canções desconhecidas, levantando suspeitas de que se tratam de faixas do próximo álbum da gaúcha.