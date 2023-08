Artistas lamentam a morte do diretor Aderbal Freire-Filho: 'Perda irreparável'

Rio - A morte do diretor Aderbal Freire-Filho, nesta quarta-feira, aos 82 anos , abalou o meio artístico e diversos famosos usaram as redes sociais para homenagear o dramaturgo. A atriz Renata Sorrah esteve entre os artistas que lamentaram a perda do marido de Marieta Severo e relembrou o trabalho com o ator na adaptação de uma obra de William Shakespeare para o teatro.

"Aderbal, um grande mestre, um homem de teatro magnífico que respirava arte, com uma paixão e uma inteligência contagiantes! Tive a honra de ser dirigida por ele, quando interpretei Lady Macbeth, na peça de Shakespeare. Um imenso privilégio. Todos nós, artistas brasileiros de teatro, estamos tristes com sua partida. E também agradecidos por sua vida, sua obra, seu legado, seus ensinamentos, sua elegância", declarou a Wilma de "Vai na Fé", em postagem no Instagram, além de deixar um "abraço muito grande" na viúva do artista.

Enquanto isso, Debora Bloch foi outro nome que celebrou a parceria profissional com Aderbal: "Diretor maravilhoso, generoso, amoroso! Como amei trabalhar com ele! Fizemos juntos 'Kean', 'Tio Vania' e 'Duas Mulheres e um cadáver' e aprendi tanto… O Teatro e nós todos já sentimos muito muito a sua falta. Meu beijo carinhoso pra sua companheira querida", disse.

Miguel Fabella também usou a rede social para homenagear o diretor de teatro: "Mais uma perda irreparável para o teatro brasileiro. Foi-se Aderbal Freire-Filho, grande diretor, um homem de rara elegância e generosidade. Meu mais profundo respeito e admiração por sua obra. Ele, sem dúvida, deixa seu nome escrito nas estrelas", escreveu.

Aderbal Freire-Filho morreu aos 82 anos, nesta quarta-feira. O ator e diretor estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria da unidade, o artista "se encontrava bem debilitado", mas a causa da morte não foi revelada. O artista vinha enfrentando problemas de saúde desde 2020, quando teve um AVC hemorrágico e ficou hospitalizado por mais de 70 dias.

Confira mais homenagens:

Beth Goulart: "Aderbal Freire-Filho, um homem de teatro, um criador, uma fonte de aprendizado, um grande diretor. Ele via o teatro como uma arte viva e livre, onde tudo é possível e ele fazia ser possível com seu olhar tão amplo e assertivo para a cena. Seu amor ao teatro era inesgotável e quantos de nós foram arrebatados por suas histórias, por suas palavras poéticas, por sua condução tão cheia de criatividade e beleza. Um gênio não morre nunca, vive em sua criação. Aderbal eterno!!! Marieta, todo meu amor a você".

Matheus Nachtergaele: "Tão lindo era o Aderbal Freire-Filho! Tão fundamental na cena do nosso Teatro!

Tão príncipe era o Aderbal! Nossa família do Teatro Brasileiro está sendo duramente golpeada pela partida de artistas de estofo gigante. FICAMOS MAIS ÓRFÃOS, MAS PRA SEMPRE INSPIRADOS! Obrigado, príncipe suave e sábio dos nossos tablados, por tudo! Estou sem palavras... Um beijo no coração de Marieta, no coração de cada amor teu... Um beijo grande em nós: te amamos..."

Maitê Proença: "E hoje nosso querido Aderbal…. Siga em paz. Todos o conhecem melhor com o brilhante diretor, mas trabalhei com ele em 'Isabel', uma peça de sua autoria, em q ele interpretava todos os diversos personagens masculinos, em cena, como ator. Clarice Niskier fazia a Condessa de Barral, e o querido/imenso Domingos Oliveira nos dirigia. Eu era a Princesa Isabel numa noite de loucura. Grande sucesso! Bons tempos!"

Cláudia Abreu: "Aderbal. Um de nossos grandes gênios teatrais. Que Domingos e Paulo José te recebam em festa! Para Marieta, todo o meu carinho e admiração."

Walcyr Carrasco: "Acabo de saber do falecimento de Aderbal Freire-Filho, um dos grandes e inesquecíveis diretores de teatro do país! Lamento muito. Todos nós ficamos mais pobres!"

Lucio Mauro Filho: "Mestre Aderbal Freire-Filho partiu hoje, libertando-se da condição que viveu nos últimos tempos, de não poder nos brindar com sua presença e talento. Um dos maiores nomes da história do Teatro Brasileiro e assim permanecerá. Sempre generoso, sempre gentil. Um dos programas favoritos que eu tinha com meu mestre Ivan de Albuquerque era ir assistir ao novo espetáculo de Aderbal, tão logo estreasse. E depois, uma resenha com o próprio, para deleite do jovem Lucinho. Ainda tive a chance de acompanhar de perto sua linda parceria com Marieta Severo e Andréa Beltrão no Teatro Poeira. Meus pêsames à minha amada Marietinha, a todos os familiares, amigos e admiradores deste grande brasileiro. Descansa em paz, Aderbal! O Brasil agradece o teu talento e contribuição indelével a cultura nacional."