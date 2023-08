Simaria se estressa após questionarem sobre suposto affair com empresário: 'Me respeita'

Rio - Simaria Mendes , de 41 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para interagir com os fãs e acabou ficando levemente irritada com uma pergunta sobre sua vida amorosa. No Instagram, a cantora foi questionada sobre seu suposto affair com o empresário Ailton Maranhão e exigiu "respeito" aos seguidores.

"Não sei quem é esse rapaz. Já arrumaram tanto noivo para mim. É cada bofe lindo, de destronar o Brasil, o grito do país", iniciou ela, irônica, através dos stories.

"Toma vergonha, vocês! Me respeita como mulher. (Vocês) já me viram agarrada com alguém?", finalizou, um pouco estressada.